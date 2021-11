Stand: 24.11.2021 19:42 Uhr Diakonie: Frauenhaus im Ammerland durchweg voll belegt

Die Diakonie im Oldenburger Land hat zum "Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" am Donnerstag auf den noch immer notwendigen Schutz durch Frauenhäuser hingewiesen. Jede dritte Frau in Deutschland sei mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen, sagte Diakoniesprecherin Kerstin Kempermann am Mittwoch in Oldenburg. Wie groß der Schutzbedarf sei, zeige sich beispielhaft am diakonischen Frauen- und Kinderschutzhaus der Landkreise Ammerland und Wesermarsch. Seit seiner Eröffnung im Juli 2020 seien die Plätze des Hauses kontinuierlich in Anspruch genommen worden. "Es kommt vor, dass wir Frauen an andere Schutzeinrichtungen vermitteln müssen, weil bei uns alle Plätze belegt sind." Das Haus verfügt über zwölf Appartements. Bisher hätten dort 87 Frauen und 110 Kinder Schutz gefunden.

