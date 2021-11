Deutscher Fischereitag berät über Klimawandel-Auswirkungen

Stand: 02.11.2021 08:52 Uhr

Beim Deutschen Fischereitag in Emden beraten Fischer von heute an über ihre drängendsten Probleme. So werden unter anderem die Auswirkungen eines sich ändernden Klimas auf die Fischerei thematisiert.