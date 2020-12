Stand: 29.12.2020 15:00 Uhr Der Traum vom Driften in den Bergen endet mit einer Anzeige

Die beiden 24- und 26-jährigen Männer waren von Verden aus in Richtung Oberbayern gestartet und wollten dort mit dem Auto über die schneebedeckten Straßen rutschen. Zum sogenannten Driften in den Bergen hatte sie ein Video aus dem Internet inspiriert. Beamte der Verkehrspolizei Hof zogen die beiden Männer am Dienstag kurz nach Mitternacht auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) aus dem Verkehr. Das Verlassen der Wohnung ist in Bayern derzeit nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt, nachts sind die Regeln besonders streng. "Und Driften ist kein triftiger Grund im Sinne der Corona-Vorschriften", teilte die Polizei am Dienstag mit.

