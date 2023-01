Stand: 08.01.2023 19:06 Uhr Der Großbrand in einem Gewerbegebiet in Rastede ist gelöscht

Eine Lagerhalle mit Baumaterial und Maschinen ist am Sonntag in Rastede im Landkreis Ammerland vollständig ausgebrannt. Die etwa 400 Quadratmeter große Halle gehöre einem Dachdecker- und Zimmereibetrieb, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr. In der Halle lagerten den Angaben nach unter anderem Paletten, ein Gabelstapler und Akkus für Geräte, die vollständig von den Flammen vernichtet wurden. Der Alarm sei gegen 14.30 Uhr eingegangen, gegen 19 Uhr sei der Brand weitgehend gelöscht gewesen, sagte der Sprecher am Abend. Nach Angaben der Einsatzleitung bekämpften zeitweilig bis zu 230 Einsatzkräfte aus mehreren Feuerwehren der Umgebung die Flammen. Die Ursache des Feuers sowie die Schadenshöhe sind unklar.

VIDEO: Lagerhalle in Rastede abgebrannt (1 Min)

