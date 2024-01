Stand: 19.01.2024 12:44 Uhr Demonstrationen für Demokratie im Nordwesten Niedersachsens

Auch im Nordwesten Niedersachsens sind für das Wochenende zahlreiche Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus angekündigt. In Oldenburg ist am Sonnabendnachmittag eine Kundgebung und im Anschluss ein Protestzug durch die Innenstadt geplant. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) und Oldenburgs Polizeipräsident Johann Kühme wollen bei der Kundgebung "Demokratie verteidigen - Gemeinsam gegen Rechts" auf dem Schlossplatz anwesend sein. Organisiert wird dieser Protest von den Jusos und der Grünen Jugend in Oldenburg. Veranstalter des anschließenden Protestzugs "AfD bekämpfen" sind mehrere Privatpersonen einer antifaschistischen Gruppe. Zu beiden Demos werden mehr als 2.000 Menschen erwartet. In Rotenburg, Emden, Wilhelmshaven und Wildeshausen wollen am Sonnabend ebenfalls Menschen auf die Straße gehen. Für Sonntag ist eine Versammlung in Vechta angekündigt. Unter dem Titel "Nie wieder ist jetzt - AfD verhindern" erwartet der Veranstalter rund 500 Teilnehmer.

