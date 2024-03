Stand: 12.03.2024 08:23 Uhr Demo für Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette in Vechta geplant

In Vechta ruft eine Gruppe unter dem Motto "Solidarität für Daniela" zu einer Kundgebung für die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette auf. Die Kundgebung ist nach Angaben einer Organisatorin am Sonntag (17. März) vor dem Frauengefängnis in Vechta geplant - es wird demnach mit 100 Teilnehmenden gerechnet. Bei der Polizei in Oldenburg lagen am Montagnachmittag keine weiteren Informationen dazu vor. Klette ist Ende Februar in Berlin festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft - nach Informationen des NDR Niedersachsden in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta. Klette werden zweifacher versuchter Mord, Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle mit Schusswaffengebrauch vorgeworfen. Bei einer angemeldeten und genehmigten Demonstration für untergetauchte und inhaftierte RAF-Mitglieder am Samstag in Berlin beteiligten sich rund 600 Menschen.

