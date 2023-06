Stand: 14.06.2023 10:01 Uhr Demente 85-jährige Seniorin aus Schortens vermisst

Eine 85-Jährige aus Schortens (Landkreis Friesland) wird vermisst. Die demente Frau hat offenbar in der Nacht zu Dienstag ihre Wohnung in der Helgolandstraße verlassen. Wahrscheinlich ist sie orientierungslos. Die Seniorin ist zu Fuß mit einem Rollator unterwegs, könnte aber auch den Ort Schortens mit öffentlichen Verkehrsmitteln verlassen haben. Wie sie aktuell bekleidet ist, ist nicht bekannt. Die Vermisste ist nach Polizeiangaben ungefähr 1,60 Meter groß, von normaler Statur und geht leicht gebeugt. Wer Hinweise geben kann, solle sich an die Polizei in Jever wenden. Telefon: (04461) 921-10.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.06.2023 | 09:30 Uhr