Stand: 24.01.2024 12:51 Uhr Delmenhorster Polizei fasst dreisten Fahrraddieb auf frischer Tat

Zwei Männer haben am Dienstagmittag am Delmenhorster Bahnhof mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss aufgebrochen und ein schwarzes Herrenrad gestohlen. Der unbekannte Mann mit dem Bolzenschneider entfernte sich dann zu Fuß, der andere Tatverdächtige schob das Fahrrad durch den Bahnhof. Zeugen hatten den Vorgang beobachtet und die Polizei angerufen. Die Beamten konnten den Fahrraddieb nach kurzer Verfolgung stellen. Er begann sofort, die Polizisten zu beleidigen und spuckte eine Beamtin an. Er wurde in Gewahrsam genommen. Es handelt sich um einen 34-Jährigen, gegen den nun unter anderem wegen Diebstahls ermittelt wird. Nach dem Komplizen mit dem Bolzenschneider wird gefahndet.

