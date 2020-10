Delmenhorst informiert über kritische Corona-Lage Stand: 18.10.2020 18:43 Uhr Nach dem drastischen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst will die Stadt handeln. Am Wochenende hat der Sieben-Tage-Inzidenzwert fast 200 erreicht.

Die Stadt hat angekündigt, sich ab 10.30 Uhr zur Lage zu äußern und über weitere Maßnahmen zu informieren. NDR.de überträgt die Pressekonferenz hier live.

Livestream hier ab 19.10.2020 10:30 Uhr Jetzt live Livestream: Stadt Delmenhorst zur Corona-Lage

Weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen

Am Sonntag fielen sämtliche Gottesdienste in Delmenhorst aus. Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Zuschauer sind mindestens bis zum 25. Oktober nicht zugelassen. Das gilt für sämtliche öffentlichen und privaten Sportanlagen sowohl drinnen als auch draußen. Zuvor war bereits die Maskenpflicht erweitert worden. Der Regelbetrieb in Kitas wurde eingeschränkt. Bereits am 9. Oktober hatte die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach sind private Zusammenkünfte und Feiern in geschlossenen Räumen und im Freien auf zehn Personen begrenzt.

Unter der Telefonnummer (04221) 99 22 71 ist in Delmenhorst ein Bürgertelefon für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Es ist am Wochenende 10 bis 13 Uhr besetzt sowie unter der Woche jeweils von 9 bis 16 Uhr.

