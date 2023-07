Stand: 15.07.2023 19:19 Uhr Delmenhorst: Zustellerin fährt mit Postauto gegen Hauswand

Beim Ausliefern der Post ist eine 25 Jahre alte Fahrerin eines Postautos am Samstag in Delmenhorst gegen eine Hauswand eines Mehrparteienhauses gefahren. Wie die Polizei mittteilte, verlor die Frau aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach einen Gartenzaun und prallte frontal gegen die Wand. Sie erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde beschädigt, das Wohnhaus blieb ohne Schäden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.07.2023 | 06:30 Uhr