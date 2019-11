Stand: 18.11.2019 08:36 Uhr

Delmenhorst: Weil besucht Problemviertel Wollepark

Vor zwei Jahren hat der Wollepark in Delmenhorst für unrühmliche Schlagzeilen gesorgt: Zwei Wohnblocks wurden damals verriegelt, nachdem Strom und Gas wegen nichtbezahlter Rechnungen abgestellt worden waren. Stadt und Land versuchen seitdem, dem Problemviertel wieder auf die Beine zu helfen. Heute besucht Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Wollepark, um sich über den Stand der Sanierungsarbeiten zu informieren. Nach einem Rundgang durch das Quartier will Weil im Nachbarschaftszentrum auch mit Bewohnern reden.

Videos 03:29 Hallo Niedersachsen Wollepark: Wer zahlt den Schuldenberg? Hallo Niedersachsen Ende 2017 wurden die Häuser im Delmenhorster Wollepark geräumt und dichtgemacht - wegen offener Rechnungen. Nun sollen die Eigentümer für Kosten aufkommen, die sie nicht verursacht haben. Video (03:29 min)

Lebensqualität soll mit Fördermitteln verbessert werden

In den kommenden vier Jahren sollen rund 500.000 Euro Fördermittel in die Parkanlage Wollepark fließen. Geplant sind der Bau einer Sportanlage, der barrierefreie Ausbau der Wege und ein besserer Zugang zum See, der inmitten des Wolleparks liegt. Zudem soll es Sprach- und Umwelt-Projekte geben. 75 Prozent der Mittel kommen vom Bund, 15 Prozent vom Land und 10 Prozent von der Stadt. Eine lebendige Nachbarschaft und der soziale Zusammenhalt im Wohnquartier Wollepark sollen damit gestärkt, zugleich die Lebensqualität deutlich verbessert werden.

Viertel ist äußerst sozialschwach

Menschen aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen, schrottreife Immobilien und unklare Eigentumsverhältnisse in den Wohnblöcken sorgten bis zuletzt für Probleme in dem Viertel. Die Zahl der Menschen, die soziale Leistungen beziehen, liegt im Wollepark deutlich über dem städtischen Durchschnitt.

Weitere Informationen Ehemalige Wollepark-Bewohner wieder ohne Strom In Delmenhorst wiederholen sich die Wollepark-Vorfälle: Den umgesiedelten Bewohnern ist erneut der Strom abgestellt worden, weil die Hausverwaltung die Rechnungen nicht zahlt. (01.11.2019) mehr Kabinett beschließt Gesetz gegen Schrottimmobilien Wie können Mieter vor Schimmel, Kakerlaken und anderen unzumutbaren Wohnzuständen geschützt werden? Das Landeskabinett hat nun ein Gesetz gegen Schrottimmobilien auf den Weg gebracht. (24.09.2019) mehr Verriegelte Blocks im Wollepark verwahrlosen Seit Oktober 2017 sind zwei Wohnblocks im Delmenhorster Wollepark verriegelt - wegen Unbewohnbarkeit. Mehr als ein Jahr danach ist von den angekündigten Sanierungen nichts zu sehen. (10.02.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.11.2019 | 08:00 Uhr