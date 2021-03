Delmenhorst: Staatsschutz ermittelt nach Brandanschlag Stand: 24.03.2021 12:06 Uhr Offenbar aus Wut über mehrere Corona-Bußgeldbescheide soll ein 30-Jähriger einen Brandanschlag auf das Delmenhorster Rathaus verübt haben. Der Mann konnten mit Hilfe von Zeugen gestellt werden.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab der Delmenhorster nach seiner Festnahme zu Protokoll, dass er mehrfach gegen die bestehenden Auflagen zum Schutz vor Corona-Infektionen verstoßen und daraufhin Bußgeldbescheide erhalten habe. Mit der Tat habe er seiner Unzufriedenheit über die Corona-Regelungen Ausdruck verleihen wollen. Neben den Brandexperten der Polizei ermittelt der für politische Kriminalität zuständige Staatsschutz. Es würden auch mögliche andere Motive geprüft, so die Sprecherin. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg will im Lauf des Tages entscheiden, ob Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen beantragt wird. Der Mann ist strafrechtlich bislang noch nicht in Erscheinung getreten.

Mehrere Brandsätze in Rathaus geworfen

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr mit mehreren Glasflaschen ein Fenster des Rathauses eingeworfen haben. Die als Brandsätze - sogenannte Molotow-Cocktails - präparierten Flaschen lösten daraufhin ein Feuer in dem Raum hinter dem Fenster aus.

Zeugen stellen mutmaßlichen Täter

Passanten beobachteten den 30-Jährigen bei der Tat. Drei Zeugen im Alter von 18, 20 und 43 Jahren hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 50.000 Euro. Das Rathaus sei in seiner Funktion aber weiter intakt, so die Polizei.

