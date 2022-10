Stand: 14.10.2022 15:04 Uhr Delmenhorst: Rüpel mit E-Scooter sind Erwachsene, nicht Schüler

Einen Monat hat die Stadt Delmenhorst in der Innenstadt Fahrrad- und E-Scooterfahrer kontrolliert - nun hat die Polizei Bilanz gezogen: 161 Verstöße wurden geahndet. Hintergrund waren Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, die sich über rücksichtsloses Verhalten der Fahrer beschwert hatten. Anders als die Bürgerinnen und Bürger in ihren Schreiben angaben, handelte es sich in den meisten geahndeten Fällen um erwachsene Personen - und nicht um Schüler, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten wollen nun häufiger in der Delmenhorster Innenstadt kontrollieren.

