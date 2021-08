Stand: 28.08.2021 12:12 Uhr Delmenhorst: Polizei sucht mit Hubschrauber Vierjährigen

Schreck am Abend für eine Familie in Delmenhorst: Am Freitag konnten Eltern ihren vier Jahre alten Sohn nicht finden. Weil sie befürchteten, dass er unbemerkt das Haus verlassen habe, alarmierten sie die Polizei. Beamte suchten mit Hubschrauber und Hund nach dem Jungen. Zudem waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Tatsächlich befand sich das Kind im Haus. Er war in einem Kuschelsack versteckt eingeschlafen. Die Polizei lobte das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, weil sich viele Freiwillige mit auf die Suche begaben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.08.2021 | 11:00 Uhr