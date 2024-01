Stand: 31.01.2024 11:42 Uhr Delmenhorst: Neunjähriger bei Unfall am Kopf verletzt

Ein Junge ist am Dienstag in Delmenhorst von einem Auto erfasst worden und zu Boden gestürzt. Zwar stand der Neunjährige nach Polizeiangaben selbständig wieder auf, er trug aber Kopfverletzungen davon. Er sei leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine 42-jährige Frau aus Delmenhorst war der Polizei zufolge im Stadtgebiet mit ihrem Auto unterwegs, als der Neunjährige plötzlich auf die Straße trat.

