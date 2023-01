Stand: 04.01.2023 06:50 Uhr Delmenhorst: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

In der Nacht zu Mittwoch hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Delmenhorst gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich mehrere Bewohnerinnen und Bewohner ins Freie gerettet. Feuerwehrleute evakuierten weitere Personen über das Treppenhaus. Der Polizei zufolge ist das Haus aufgrund von Rauch und Ruß unbewohnbar. Elf Betroffene, darunter mehrere Kinder, kamen bei Verwandten oder in Räumen der Stadt unter. Warum im Keller des Mehrparteienhauses ein Feuer ausbrach, ist unklar. Während der Löscharbeiten waren 75 Feuerwehrleute im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.01.2023 | 06:30 Uhr