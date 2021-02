Stand: 03.02.2021 08:00 Uhr Delmenhorst: Mann positiv auf Corona-Mutation getestet

In Delmenhorst ist ein erster Fall der britischen Corona-Mutation nachgewiesen worden. Nach Angaben eines Stadtsprechers ist ein 30-Jähriger auf die neue Corona-Variante B.1.1.7. getestet worden. Er zeige leichte Krankheitssymptome und befinde sich seit Tagen in Isolation. Wo sich der Mann, der in einem Bremer Unternehmen arbeitet, angesteckt habe, sei unklar. Da er keine Kontakte außerhalb seines beruflichen Umfeldes hatte, hätten keine weiteren Abstriche genommen werden müssen, hieß es.

Weitere Informationen Britische Corona-Mutation in sieben Landkreisen nachgewiesen Im Emsland sind zwei Fälle aufgetreten - bei einem Mann und seiner Mutter. Damit sind sieben Landkreisen betroffen. (29.01.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.02.2021 | 06:30 Uhr