Stand: 22.04.2025 15:49 Uhr Delmenhorst: Mann hebt Geld ab - und wird sofort ausgeraubt

Ein 22-Jähriger ist am späten Montagabend in Delmenhorst Opfer eines Überfalls geworden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann gegen 22.30 Uhr in einer Bankfiliale in der Bremer Straße Bargeld abgehoben. Offenbar wartete der unbekannte Täter, bis der Mann das Geld hatte, bedrohte den 22-Jährigen dann mit einer Schusswaffe und forderte das Geld. Als er es hatte, floh er. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Der mutmaßliche Täter wird als circa 1,80 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Laut Polizei trug er schwarze Kleidung und eine schwarze Maske. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04221) 1 55 90 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Delmenhorst