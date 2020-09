Stand: 25.09.2020 08:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Delmenhorst: Lagerhalle mit Oldtimern ausgebrannt

Ein Großbrand hat am Donnerstagabend auf einem Delmenhorster Industriegelände gewütet und Teile einer Lagerhalle zerstört. Darin befanden sich eine Werkstatt sowie Wohnmobile, Oldtimer und andere Fahrzeuge, die den Flammen zum Opfer fielen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei am Freitagmorgen noch keine Angaben machen. Vor einem Jahr hatte es auf dem Gelände schon einmal gebrannt. Die Polizei ermittelt.

