Stand: 07.07.2021 12:15 Uhr Delmenhorst: Känguru gesichtet - Besitzer ermittelt

Nach der Sichtung eines ausgebüxten Kängurus ist die Polizei in Delmenhorst einen Schritt weiter: Die Beamten konnten inzwischen die Besitzer des Tieres ermitteln. Einfangen ließ sich das Känguru bislang aber nicht. In der Nacht zu Mittwoch hatten mehrere Menschen das Tier gesehen. Eine Zeugin, die das Känguru an einer Bushaltestelle im Stadtteil Neuendeel beobachtet hatte, rief daraufhin bei der Polizei an. Auch die Beamten sichteten daraufhin das kleine Känguru, bei dem es sich möglicherweise um ein Wallaby handelt. Allerdings sei es nicht gelungen, das Tier einzufangen, so ein Polizeisprecher Das Känguru hüpfte davon. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zum Verbleib des Tieres.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.07.2021 | 13:30 Uhr