Stand: 25.02.2021 08:55 Uhr Delmenhorst: Jugendliche fliehen nach Corona-Verstößen

Die Polizei in Delmenhorst hat gleich zweimal flüchtende Jugendliche nach Verstößen gegen die Corona-Regeln verfolgt. Nach Angaben einer Sprecherin konnten in beiden Fällen die Betroffenen gestellt werden. Gegen sie wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Zunächst waren den Angaben zufolge am Mittwochabend acht Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren ohne Mindestabstand oder Mund-Nasen-Bedeckung aufgefallen. Als die Beamten sie ansprachen, versuchten sie zu entkommen. Kurz darauf hielten sich sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren auf dem Parkdeck eines Supermarktes auf. Auch ihr Fluchtversuch scheiterte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.02.2021 | 08:30 Uhr