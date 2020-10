Stand: 10.10.2020 19:03 Uhr Delmenhorst: Hoher Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst ist am Sonnabend ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 14.55 Uhr in einer Wohnung ausgebrochen. Eine 44-jährige Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die betroffene Wohnung wurde von den Ermittlern beschlagnahmt. Alle anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

