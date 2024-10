Stand: 24.10.2024 10:10 Uhr Hoher Schaden durch Vandalismus am Tweelbäker See in Hude

Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Montagmorgen am Tweelbäker See bei Delmenhorst (Landkreis Oldenburg) gewütet und Schäden verursacht. Sie lösten das rund eine Tonne schwere Strömungsmodell einer örtlichen Interessengemeinschaft aus der Verankerung und warfen es um, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Das in Eigenleistung und auf eigene Kosten der Interessengemeinschaft entstandene Modell wurde dabei schwer beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf 2.500 Euro. Sie bittet Zeugen, die am Beachvolleyballfeld am Ostufer des Sees mögliche Verursacher beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (04408) 80 90 30 zu melden.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 23.10.2024 | 09:30 Uhr