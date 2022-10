Stand: 08.10.2022 13:42 Uhr Delmenhorst: Halle von Gärtnerei brennt ab - Oldtimer zerstört

In Delmenhorst ist eine 700 Quadratmeter große Fahrzeughalle einer Gärtnerei durch ein Feuer komplett zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, stand das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr am frühen Sonnabendmorgen bereits vollständig in Flammen. Die Brandursache ist noch unbekannt. In der abgebrannten Halle befanden sich etliche Oldtimer, sodass der Sachschaden den Angaben zufolge vermutlich im hohen sechsstelligen Bereich liegt. Verletzte gab es nicht.

VIDEO: Halle mit Oldtimern in Delmenhorst abgebrannt (1 Min)

