Stand: 24.11.2023 11:42 Uhr Delmenhorst: Fußgänger von Auto erfasst - Fahrer wählt Notruf

Nach dem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht in Delmenhorst ist in der Stadt erneut ein Passant angefahren worden - doch in diesem Fall handelte der Fahrer danach richtig. Laut Polizei übersah der 53-Jährige am Donnerstag beim Linksabbiegen einen 40 Jahre alten Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto blieb der 40-Jährige demnach verletzt auf der Straße liegen, war aber ansprechbar. Der 53-Jährige habe sein Auto dann so abgestellt, dass es das Unfallopfer vor dem weiteren Verkehr schützte, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer habe selbst den Notruf abgesetzt und sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um das Opfer gekümmert. Die Schwere der Verletzungen des Fußgängers war laut Polizei zunächst nicht einzuschätzen. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

