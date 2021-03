Stand: 24.03.2021 19:52 Uhr Delmenhorst: Frau mit Messer tödlich verletzt

Nach einem Tötungsdelikt in Delmenhorst am Mittwoch hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Eine junge Frau wurde am Mittag in einem Mehrfamilienhaus von ihrem Lebensgefährten tödlich mit einem Messer verletzt, wie Polizeisprecherin mitteilte. Zwischen der 28-Jährigen und dem 62-Jährigen soll es demnach zu Streitigkeiten gekommen sein, in deren Folge der Mann zu dem Messer gegriffen haben soll. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt und starb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Drei Kinder waren nach Angaben der Polizei in der Wohnung. Sie wurden in Obhut genommen und von einem Kriseninterventionsteam betreut. Der Tatverdächtige wurde zunächst vorläufig festgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.03.2021 | 14:30 Uhr