Stand: 24.03.2021 14:37 Uhr Delmenhorst: Frau getötet - Polizei ermittelt

In Delmenhorst ist am Mittwochmittag eine Frau getötet worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei ist zur Stunde noch am Tatort. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Nach unbestätigten Zeugenaussagen waren die Kinder der Frau anwesend, als sie mit Messerstichen tödlich verletzt wurde. Die Polizei klärt nun die Einzelheiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.03.2021 | 14:30 Uhr