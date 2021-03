Stand: 07.03.2021 17:13 Uhr Delmenhorst: Feuerwehr rettet Zehnjährigen aus Schlamm

Die Feuerwehr hat am Sonntag in Delmenhorst einen Jungen befreit, der im Schlamm feststeckte. Nach Angaben eines Sprechers hatte der Zehnjährige mit zwei anderen Kindern am Delmegrundsee auf einem Absauggrohr gespielt, mit dem der See derzeit entschlammt wird. Von dem Rohr aus geriet der Junge dann wenige Meter vom Ufer entfernt in den Schlamm, aus dem er sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte. Die Kinder riefen um Hilfe, woraufhin zunächst zwei Männer vergeblich versuchten, den Jungen herauszuholen. Die Feuerwehr rettete den Zehnjährigen schließlich aus dem Schlamm. Weil er rund 40 Minuten lang feststeckte und unterkühlt war, kam er vorsorglich in eine Kinderklinik.

