Stand: 20.03.2024 14:29 Uhr Delmenhorst: Ertappter Dieb kommt direkt ins Gefängnis

Ein 36-jähriger Mann aus Bremen hat am Dienstag in Delmenhorst versucht, Bargeld aus einem Firmengebäude zu stehlen. Dabei wurde er laut Polizei von einem Mitarbeiter ertappt und flüchtete. Die Polizei entdeckte den Mann rund 20 Minuten später in der Nähe des Tatorts. Die Beamten fanden bei ihm das gestohlene Bargeld. Der Ausweis, den der Verdächtigte den Beamten vorlegte, erwies sich allerdings als Fälschung. Die Polizisten nahmen den Mann mit auf die Wache. Dort stellten sie fest, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag. Daraufhin wurde der 36-Jährige ins Gefängnis gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min