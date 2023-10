Stand: 06.10.2023 08:39 Uhr Delmenhorst: Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

In Delmenhorst hat am Donnerstagabend der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Nach Polizeiangaben blieben die elf Bewohner unverletzt, das Haus aber sei unbewohnbar. Sechs der Bewohner wurden vorübergehend in stadteigenen Wohnungen untergebracht, die übrigen fünf seien bei Bekannten untergekommen. Im Obergeschoss des Hauses hat es laut Feuerwehr nicht gebrannt, doch das Löschwasser richtete auch dort großen Schaden an. Passanten hatten bemerkt, dass Rauch aus dem Dach des Hauses drang und die Feuerwehr alarmiert. Warum in dem Dachstuhl ein Feuer ausbrach, sei noch unklar. Die Polizei ermittelt.

