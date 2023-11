Delmenhorst: Autofahrer fährt Fußgänger in Panik zweimal an

Stand: 25.11.2023 16:16 Uhr

Erst ein tödlicher Unfall mit Fahrerflucht am Sonntag, am Freitag dann erneut ein Autofahrer, der in Delmenhorst einen Fußgänger anfährt und dann flüchtet. Er meldete sich aber danach bei der Polizei.