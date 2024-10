Stand: 17.10.2024 09:41 Uhr Delmenhorst: Auffahrunfall mit Neugeborenem endet glimpflich

Bei einem Unfall in Delmenhorst sind am Mittwochnachmittag sechs Menschen verletzt worden, darunter ein neugeborenes Baby. Laut Polizeisprecher war die 28-jährige Mutter des Neugeborenen auf einer Landstraße unterwegs. Sie habe zu spät erkannt, dass ein vor ihr fahrendes Auto abbremsen musste. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, in den insgesamt sechs Fahrzeuge verwickelt waren. Noch vor Ort wurden die Verletzten von einem Notarzt versorgt. Einige mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Nach Angaben der Polizei am Donnerstag wurden alle Beteiligten aber nur leicht verletzt. Experten gehen von einem Schaden in Höhe von 20.000 Euro aus.

