Stand: 07.01.2021 07:53 Uhr Delmenhorst: Abriss im Wollepark verzögert sich

Der Abriss zweier Wohnblöcke im früheren Delmenhorster Brennpunktviertel Wollepark verzögert sich. Nach Angaben der Stadt sollen die Arbeiten voraussichtlich erste Ende Februar beendet sein. Ursprünglich war man von November ausgegangen. Es gebe aber Probleme, unter anderem bei der Abfuhr von Schadstoffen wie Asbest. Die Abriss-Häuser in Delmenhorst gehören zu einem rund 23 Hektar großen Gebiet, in dem Menschen aus rund 40 Nationen zu Hause sind. Die Stadt will das Viertel sanieren.

