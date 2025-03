Stand: 12.03.2025 13:13 Uhr Delmenhorst: 24 Stimmen mehr für BSW nach Neuauszählung

Das Wahlergebnis der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei der vergangenen Bundestagswahl ist im Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land nachträglich korrigiert worden. Wie die Landeswahlleitung dem NDR Niedersachsen mitteilte, sind 24 Zweitstimmen, die eigentlich an das BSW gehen sollten, fälschlicherweise dem Bündnis Deutschland zugeteilt worden. Das habe eine Nachzählung in einem Wahlbezirk des Wahlkreises ergeben. Die Kreiswahlleitung hatte das Nachzählen in dem Delmenhorster Bezirk angeordnet, nachdem es Anzeichen für Fehler bei der Auszählung gab. Das BSW klagt derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht. Es will erreichen, dass alle Stimmen neu ausgezählt werden. Der Partei fehlen bundesweit 13.400 Stimmen, um in den Bundestag einzuziehen. Mit 4,97 Prozent der Zweitstimmen hatte es den Einzug knapp verpasst.

Schlagwörter zu diesem Artikel Delmenhorst Bundestagswahl