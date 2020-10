Stand: 15.10.2020 12:32 Uhr Delmenhorst: 23-Jähriger mit Tempo 98 in 50-er Zone geblitzt

Die Polizei hat einen Raser in Delmenhorst vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten erwischten den Mann bei einer Geschwindigkeitsmessung am Mittwochabend in unmittelbarer Nähe des Finanzamts. Der 23 Jahre alte Mann aus Stuhr war innerorts mit Tempo 98 unterwegs. Das hat ein Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg zur Folge. Bei der Messung zwischen 20.15 und 22.15 Uhr stellten die Fahnder weitere Verkehrsdelikte fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.10.2020 | 13:30 Uhr