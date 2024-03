Stand: 01.03.2024 13:01 Uhr Delmenhorst: 13-Jähriger bei Streit an Schule schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung auf einem Schulgelände in Delmenhorst hat am Freitag ein 13-jähriger Schüler schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war er mit einem 14-Jährigen aneinander geraten. Dabei wurde er mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer stellte sich nach der Tat der Schulleitung. Einsatzkräfte der Polizei nahmen ihn vorläufig fest. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge auf einem Schulgelände am Stubbenweg. Im Bereich der Straße liegen eine Haupt- und eine Realschule. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

