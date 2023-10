Stand: 18.10.2023 11:31 Uhr Defekte Eisenbahnklappbrücke - Zugverkehr läuft wieder

Die Eisenbahnklappbrücke über die Hunte in Oldenburg war am Mittwochmorgen erneut defekt. Es kam deshalb zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr. Inzwischen fahren die Züge wieder. Die Störung war um 10.30 Uhr behoben. Es gebe aber noch einen Rückstau. So eine Sprecherin der Bahn. Sie rechnet damit, dass ab der Mittagszeit "alles wieder rund" läuft. Die Klappbrücke über die Hunte in Oldenburg ermöglicht die Zugverbindungen von Hannover über Bremen und Oldenburg an die Küste nach Norddeich-Mole sowie in Richtung Wilhelmshaven und nach Osnabrück. Zahlreiche Pendler und Urlauber sind auf diese Strecke angewiesen.

