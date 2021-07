Deckeneinsturz in Behinderteneinrichtung - Gebäude geräumt

In einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist am Donnerstag eine Decke in einem Gruppenraum eingestürzt. Menschen wurden nicht verletzt.