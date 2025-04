Stand: 07.04.2025 09:42 Uhr Dash-Cam: Lkw-Fahrer stoppt Falschfahrer und wird mitgeschleift

Auf der A28 zwischen Filsum (Landkreis Leer) und Apen (Landkreis Ammerland) hat ein Lkw-Fahrer einen Geisterfahrer gestoppt. Zunächst habe er den entgegenkommenden Kleinwagen eines Lieferdienstes per Lichthupe gewarnt, so die Polizei. Dann blockierte er in der Nacht zu Sonntag mit seinem Lastkraftwagen die Autobahn. Der Falschfahrer habe daraufhin angehalten. Auf Videoaufnahmen der Dashcam des Lkw ist zu sehen, wie der Fahrer ausstieg und die Beifahrertür des Kleinwagens öffnete. Demnach saßen zwei Personen in dem Auto. Wie die Polizei mitteilte, wendete der unbekannte Fahrer auf der Autobahn, flüchtete und schleifte den Lkw-Fahrer einige Meter mit. Der Mann sei anschließend zu seinem Lastwagen zurück gehumpelt. Laut Polizei suchten die Beamten mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Falschfahrer, ohne Erfolg. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

VIDEO: A28 bei Filsum: Lkw-Fahrer stoppt Falschfahrer (1 Min)

