Stand: 19.10.2021 08:51 Uhr Das Mauzen aus der Wand: Feuerwehr befreit Katze in Remels

Feuerwehrleute haben im ostfriesischen Landkreis Leer eine Katze aus einem tiefen Kaminschacht befreit. Den Angaben zufolge hatte der Halter in Remels das Tier bereits seit Sonntag vermisst und vergeblich nach ihm gesucht. Schließlich hörte er ein Mauzen aus der Wand des eigenen Hauses. Die Katze war in einen alten, rund sechs Meter langen Schornstein gefallen, der nicht mehr genutzt wird. Die Retter versuchten zunächst, ein Netz in den Schornstein abzulassen, an dem sich die Katze festkrallen sollte. Dazu habe ihr aber die Kraft gefehlt, hieß es. Darum bohrte die Feuerwehr schließlich ein Loch in die Wand zum Schacht und machte den Weg für die Katze frei. Der Besitzer habe seinen Liebling glücklich zum Tierarzt für einen Gesundheitscheck gebracht, so die Retter.

