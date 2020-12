Stand: 07.12.2020 08:57 Uhr Dachstuhlbrand zerstört Wohnhaus in Cloppenburg

Nach einem Brand am Sonntagabend ist ein Haus in Cloppenburg unbewohnbar. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits der gesamte Dachstuhl. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die fünf Bewohner hätten selbstständig die Doppelhaushälfte verlassen können. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wie es zu dem Feuer kam, untersuchen jetzt Experten der Polizei. Angaben zur Schadenshöhe gab es am Montagmorgen noch nicht.

VIDEO: Cloppenburg: Wohnhaus ausgebrannt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.12.2020 | 06:30 Uhr