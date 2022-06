Stand: 21.06.2022 07:46 Uhr Dachstuhlbrand in Nordenham verursacht hohen Schaden

Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Nordenham im Landkreis Wesermarsch ist komplett ausgebrannt. Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein 39-jähriger Bewohner habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Die Ursache des Brandes ist bisher unklar. Wie die Sprecherin mitteilte, habe beim Eintreffen der Feuerwehr das Dach in Flammen gestanden. Die sieben Bewohner hatten das Haus eigenständig verlassen. Die Feuerwehr habe die Flammen zügig gelöscht. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Ein Nachbarhaus war vorsorglich ebenfalls evakuiert worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.06.2022 | 08:30 Uhr