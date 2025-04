Stand: 22.04.2025 09:35 Uhr Dachstuhl in Oldenburg brennt: Löscharbeiten dauern an

In Oldenburg ist am Dienstagmorgen ein Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei dauern die Löscharbeiten an. Die Straße soll in dem Bereich mindestens bis in die Mittagsstunden gesperrt bleiben. Die Feuerwehr wurde den Angaben zufolge gegen vier Uhr morgens alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt habe der Dachstuhl bereits lichterloh gebrannt. Mithilfe einer Drehleiter versuchen die Einsatzkräfte, das Feuer zu löschen. In dem Haus befanden sich laut Polizeisprecher keine Personen. Verletzt wurde niemand. Das Haus steht in der Nähe der A28, der Verkehr sei aber nicht durch den starken Rauch beeinträchtigt worden, heißt es von der Polizei.

VIDEO: Oldenburger Wohnhaus neben der A28 fängt Feuer (1 Min)

