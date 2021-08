Dacharbeiten haben Schulbrand in Rhauderfehn verursacht Stand: 30.08.2021 15:58 Uhr Abdichtungsarbeiten am Schuldach haben den Brand in einer Grundschule in Rhauderfehn-Collinghorst ausgelöst. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bei dem Feuer waren zwei Männer verletzt worden.

"Nach Prüfung der Umstände und Aussagen von Zeugen konnte gesichert festgestellt werden, dass es aufgrund von Abdichtungsarbeiten am Dach der Schule zu dem Ausbruch des Brandes kam", so die Polizei. Das Feuer war am Montag vor einer Woche im mittleren von drei Gebäudeteilen in der Grundschule ausgebrochen. Zwei Handwerker alarmierten die Feuerwehr und versuchten, die Flammen zu löschen. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, sind laut Polizei inzwischen aber wieder aus der Klinik entlassen.

Wiederaufbau dauert wohl zwei Jahre

Nach Angaben der Gemeinde müssen Schulstart und Einschulung wegen des Feuers verschoben werden. Laut Bauamtsleiter Michael Taak wurden unter anderem Lehrerzimmer und Toiletten zerstört, die Strom- und Gasversorgung unterbrochen. Als Heizungsersatz will die Gemeinde nun in den Klassenzimmern Heizlüfter aufstellen, Container sollen die Lehrerzimmer ersetzen. Bis der zerstörte Mittelteil der Schule wieder aufgebaut ist, wird es laut Taaks voraussichtlich zwei Jahre dauern.

