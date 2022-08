Cuxhaven will Ehrenring von Schröder nicht mehr zurück Stand: 11.08.2022 13:47 Uhr Der Ehrenring der Stadt Cuxhaven für Gerhard Schröder bleibt verschollen. Im Mai war der Altkanzler zur Rückgabe der Auszeichnung aufgefordert worden. Nun verzichtet die Stadt wohl darauf.

Der Ring sei noch immer nicht wieder da, hieß es aus Cuxhaven. Aber er sei Schröder aberkannt worden und damit wolle man den Vorgang nun zu den Akten legen, sagte ein Sprecher. Die Stadt Cuxhaven hatte Schröder die Auszeichnung wegen mangelnder Distanzierung zu Russlands Präsident Wladimir Putin und dessen Angriffs auf die Ukraine aberkannt - und die Rückgabe gefordert. Ohne Erfolg.

In der Staatskanzlei ist Schröders Ehrenring auch nicht

Der ehemalige Kanzler hatte erklärt, er habe die Ehrung 1996 in seiner Zeit als SPD-Ministerpräsident in Niedersachsen erhalten und auf die Staatskanzlei in Hannover verwiesen. Dort sei der Ring aber auch nicht, hieß es im Juni. Unklar bleibt, wo sich der Ring befindet.

Schröder ist weiter SPD-Mitglied

Seine Nähe zu Russland hat Schröder auch innerhalb der SPD Partei viel Kritik eingebracht, bis hin zu einem angestrebten Parteiausschluss. Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover entschied Anfang dieser Woche, dass Schröder mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung verstoßen hat - und somit Parteimitglied bleiben kann. Berufung gegen diesen Entscheid ist noch möglich.

