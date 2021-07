Stand: 30.07.2021 15:44 Uhr Cuxhaven legt Baggerschiff nach Corona-Ausbruch lahm

Ein Corona-Ausbruch in der Mannschaft eines Baggerschiffs sorgt weiter für eine Zwangspause am Kai in Cuxhaven. Elf infizierte Crewmitglieder sind inzwischen von der Reederei in ein Hamburger Hotel umquartiert worden, 14 weitere Besatzungsmitglieder befinden sich ebenfalls in einem Hamburger Hotel in Quarantäne. Der Rest der Crew ist an Bord in Isolation. Es ist bereits das vierte Schiff, dass in Cuxhaven wegen Coronainfektionen an Bord von den Behörden festgehalten wird.

