Stand: 13.02.2024 13:16 Uhr Cuxhaven hofft auf mehr Tagesgäste durch Halunder-Jet

Der Katamaran "Halunder Jet" legt ab April auf seiner Reise von Hamburg nach Helgoland zusätzlich zum Zwischenstopp in Cuxhaven vorher in Brunsbüttel an. Dadurch erhofft sich Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) mehr Tagestouristen aus Schleswig-Holstein. Wer in Cuxhaven aussteigt, könnte einen halben Tag im Nordseeheilbad verbringen und dann am Abend mit dem Halunder Jet zurück nach Brunsbüttel fahren. Diese Reisevariante hatte die Reederei FRS in der vergangenen Woche angekündigt. Cuxhavens Oberbürgermeister Santjer wünscht sich noch immer, dass auch wieder eine Auto-Fähre zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel fährt. Reederei-Geschäftsführer Tim Kunstmann bestätigte heute gegenüber dem NDR, dass FRS den Anleger in Brunsbüttel gekauft hat. Derzeit plane er keine Wiederaufnahme einer Autofährverbindung. Diese Option halte sich die Reederei aber bei geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen offen.

