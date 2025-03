Stand: 24.03.2025 11:14 Uhr Cuxhaven: Umbau des Alten Fischereihafens beginnt

Mit einem ersten Rammschlag beginnt in Cuxhaven am Montag die Sanierung der rund 1.000 Meter langen Kaimauer im Alten Fischereihafen. Vor den Meinkenkai, den Dugekai und den Nordseekai soll eine neue Stahlspundwand gesetzt werden. Sie ist bis zu 22 Meter tief, teilte die Alter Fischereihafen Cuxhaven GmbH (AFH) mit. Bis Ende des Jahres soll die Sanierung der Kaimauer abgeschlossen sein. Sie ist Auftakt für einen umfangreichen Umbau des Hafens zu einem neuen Stadtquartier. Unter anderem werden die Außenanlagen am Meinkenkai neu gestaltet, in den alten Fischhallen soll laut AFH im kommenden Jahr ein Hotel eröffnen. Danach soll auch der Nordseekai entwickelt werden. Geplant sei, die Netzhalle zu sanieren, hieß es. Die Kosten für das neue Stadtquartier belaufen sich laut AFH auf rund 100 Millionen Euro.

Weitere Informationen Cuxhaven: Drei neue Liegeplätze für den Ausbau der Windenergie Am Donnerstag war Baustart. Der Hafenausbau soll die Energiewende in Deutschland voranbringen. mehr

Weitere Informationen Cuxhaven: 200 Millionen Euro für Hafenausbau von EU genehmigt Für derartige Subventionen gelten strenge Auflagen. EU-Kommission hat grünes Licht für die Förderung gegeben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.03.2025 | 06:30 Uhr