Stand: 02.02.2025 14:29 Uhr Seenotretter holen Passagier von Kreuzfahrtschiff nahe Cuxhaven

Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben am späten Samstagabend in der Elbmündung bei Cuxhaven einen schwer erkrankten Mann von einem Kreuzfahrtschiff geholt. Nach Angaben eines Sprechers klagte der 70-jährige Passagier über heftige Schmerzen in der Brust. Gegen 21.45 Uhr habe die "Aidanova" daher Hilfe angefordert. Die Einsatzkräfte nahmen einen Notarzt und zwei Sanitäter an Bord und fuhren mit dem Seenotrettungskreuzer "Anneliese Kramer" zu dem 337 Meter langen Kreuzfahrtschiff. Der Einsatz sei durch herausragende Teile erschwert worden, so der Sprecher. Es sei unklar gewesen, ob der Mast des Rettungskreuzers unter die Vorbauten des Schiffes fahren kann. Daher musste die "Aidanova" stoppen, bevor die "Anneliese Kramer" langsam längsseits ging. Der 70-jährige Patient wurde zunächst an Bord stabilisiert und anschließend nach Cuxhaven gebracht. Dort kam er per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt