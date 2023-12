Stand: 21.12.2023 11:31 Uhr Cuxhaven: Schülerin sticht im Klassenraum auf Mitschülerin ein

In einem Klassenraum der Grund- und Hauptschule in Cuxhaven-Lüdingworth hat eine Schülerin ein anderes Mädchen vor den Augen der Mitschüler mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden Jugendlichen vorher gestritten. Das Opfer wurde demnach schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Unklar ist noch, ob zum Zeitpunkt der Tat auch eine Lehrkraft im Raum war. Die Polizei betonte, dass es sich nicht um eine Amoklage handele und keine weiteren Personen in Gefahr seien.

